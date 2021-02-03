لأول مرة.. رامي عياش يشارك في الدراما المصرية

يستعد النجم اللبناني رامي عياش لخوض تجربة تمثيلية جديدة في مسلسل درامى جديد لأول مرة من إنتاج مصري.ومن المتوقع أن ينافس بها البوب ستار في رمضان المقبل في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل.يذكر أن النجم رامى عياش قام ببطولة المسلسل اللبناني "أمير الليل" بمشاركة ميس حمدان وداليدا خليل ونهلة عقل داوود وهيام أبو شديد وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري.ولاقى المسلسل نجاحا باهرا عند الجمهور المصري وعُرض فى 2016، كما قام رامى ببطولة سينمائية بفيلم "باباراتزي" بمشاركة إيمان العاصي عزت أبو عوف كارلا بطرس ميرفا القاضي تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوي والذى عُرض عام 2015.