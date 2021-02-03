كلدان مصر يهنئون ساكو بمرور 8 سنوات لانتخابه على كرسي بابل

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن إيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك تتقدم بشخص المدبر البطريركي الأب بولس ساتي للفادي الأقدس وجمع الشعب المؤمن بأرق التبريكات للبطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بمرور ٨ سنوات لانتخابه على كرسي بابل العريق.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نطلب من المسيح والعذراء مريم أن يحموه وبيتركوا أعماله لخير الكنيسة".