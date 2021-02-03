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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«توقف المخ لكن قلبها يخفق بقوة».. كواليس الليلة الأخيرة في حياة أم كلثوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:49 م
أم كلثوم
أم كلثوم
إيمان عادل
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واجهت أم كلثوم ساعات حرجة من نزيف مخ متواصل في الليلة الأخيرة قبل رحيلها في 3 فبراير حيث استمر المخ في النزف ولم يطرأ عليه أي تحسن.

وكانت قلوب الملايين مع أم كلثوم وهي تمر بإحراج الساعات في مستشفى المعادي وهي تعاني من غيبوبة تامة فاقدة الوعي. وطبقا لآخر بيان أصدرته مجموعة الأطباء التي أشرفت على متابعة حالة "فنانة الشعب" كانت الصورة كالتالي:

المخ: لم يطرأ على حالته أي تحسن يذكر، وما زالت حرجة جدا.
القلب: تحسنت حالته إلى قرب الدرجة الطبيعية ونبضاته 80.
ضغط الدم: في المستوى المعقول نسبيا
الكلى: تحسنت بعد التدهور الذي حدث فجر الخميس.
الدم: يجري بانتظام.

وأمضت أسرة أم كلثوم طوال يوم أمس في المستشفى وظل أبناء شقيقتها السبعة وأبناؤهم خارج الغرفة يتابعون حالتها، وكان الدكتور حسن الحفناوي زوجها الذي أمضى اليوم في غرفة مجاورة لها يتابع الحالة أولا بأول، وظل على اتصال مستمر بـ"كونسولتو الأطباء".

بدأت حالة أم كلثوم في التدهور فجر الخميس نتيجة ارتفاع ضغط الدم ووصوله إلى 220 مما أدى إلى نزيف في المخ، ولما كانت الصفائح الدموية قليلة فقد أصبح إجراء الجراحة غير ممكن نظرًا لان النزيف الذي حدث كان نزيفًا عامًا وليس تجميعًا دمويًا أي من النوع الذي تمكن فيه محاولة التدخل الجراحي. وأدي ذلك إلى فقد الوعي كاملًا ودخول أم كلثوم في غيبوبة كاملة، مما أدى إلى تدمير المراكز الأساسية في المخ.

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