مرثا محروس تلتقي برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

قامت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتقت باللواء أركان حرب مهندس محمد السيد فاضل الزلاط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.يأتى ذلك فى إطار العمل للتعرف على الإمكانيات المميزة التي توفرها الدولة المصرية من خدمات مجتمع المستثمرين في مجال ريادة الأعمال.وأضافت مرثا محروس، أنه تم التعرف على إمكانيات الهيئة والمشروعات القومية التي تقوم بها من خلال انشاء سلسلة من القلاع الصناعية علي مستوى الجمهورية، على أن تكون مجهزة بشكل كامل لخدمة المستثمرين والعدد المميز من الخدمات المقدمة للمستثمرين من المساعدة في عمل دراسات الجدوي وتوفير الأراضي الصناعية سواء بالتمليك أو الإيجار بأسعار زهيدة وعمل الدراسات اللازمة للمشروع ومتابعته حتى تشغيل المصنع بل والدعم الفني المستمر لهم.وأشارت إلى أن الهيئة عرضت عرضا توصيفيأ للمناطق الصناعية المطروحة وامكانياتها وكيفية تجهيزتها بشكل يليق بالمبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب.