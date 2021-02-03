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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

شاهد.. المسيح والعذراء بعيون أفريقية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:48 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للسيد المسيح والسيدة العذراء بعيون أفريقية حيث ظهر كلاهما ببشرة سمراء وملامح أقرب للأفارقة.

وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد دخول السيد إلى الهيكل ولعل أشهر الألحان في ذلك العيد: (إفرحي يا والدة الإله العذراء الممتلئة نعمة لآنه منك آشرق العدل المسيح إلهنا مُنيرأ الذين في الظلام* سُر وابتهج آنت آيها الشيخ الصديق حاملأ على ذراعيك المعتق نفوسنا والمانح لنا القيامة)".

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