شيخ الأزهر يهنئ الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، التهنئة للفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.وكتب رسالته باللغتين العربية والإنجليزية، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، جاء فيها: "خالص التهنئة إلى السيد أنطونيو غجوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والأخت الشجاعة لطيفة بن زياتن، للفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، تكريم صادف أهله، أرحب بكم شركاءً في طريق الأخوة الإنسانية وأدعو كل محبي الخير لنمضي معًا".