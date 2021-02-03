صورة وتعليق.. القديس سمعان «قابل الإله»

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة نادرة للقديس سمعان الشيخ المعروف بـ"القابل الإله".وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "اليوم 3 فبراير تذكار القديس سمعان الشيخ القابل الإله، صاحب مقولة "الآنَ أَطْلِقْ عبدَكَ أيُّها السَّيِّدُ على حَسَبِ قَوْلِكَ بِسَلامٍ، لأنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتا خَلاصَكَ الذي أعْدَدْتَهُ أمامَ كُلِّ الشُّعوبِ".