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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل «بين السما والأرض».. قصة كفاح المصريين واختلاف الشخصيات

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:46 ص
بين السما والأرض
بين السما والأرض
منار إبراهيم
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بدأ صناع مسلسل "بين السما والأرض" تصوير أولى مشاهد العمل خلال الأيام الماضية والذي يخوض بطولته الفنان هاني سلامة والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني.

وكشف مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور"، اأن قصة المسلسل تختلف في بعض الأحداث عن الفيلم الذي أصدر عام 1959، مشيرا إلى أنه سيبرز كفاح المصريين ما بين المثقف والعامل والمحترم والطيب وحتىأانه سيبرز دور الشرير، حيث يظهر اختلاف الشخصيات من خلال احداث العمل وتعرضهم لموقف ما يغير مسار حيلتهم، مؤكدا أن الأحداث تدور في نطاق الدارما التراجيدية.

مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة وغادة عادل وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد بدير ومحمد ثروت وعدد آخر من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجي ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 15 حلقة فقط تعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

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