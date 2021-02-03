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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الإسكان: إنجاز 636 مشروعًا فى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:19 م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجمالي ما تم العمل فيه في مجال المياه والصرف الصحي هو 636 مشروعًا على مستوى الجمهورية بإجمالي تكلفة 42 مليارًا و245 مليون جنيه استفاد من تلك المشروعات 17 مليون مواطن في مجال مياه الشرب و25 مليون مواطن في مجال الصرف الصحي.

وأكد الوزير أنه جار تنفيذ 802 مشروع متنوع على مستوى الجمهورية بإجمالي تكلفة 78 مليارًا و732 مليون جنيه وستخدم تلك المشروعات 32 مليون مواطن في مجال مياه الشرب و43 مليون مواطن في مجال الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال عرض الوزير لبيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

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