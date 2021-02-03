لقطة تذكارية لزيارة البابا ثيؤدوروس الثاني لكنيسة بطنطا

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للبابا ثيؤدوروس الثاني، أثناء زيارة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بطنطا.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "صورة تذكارية للبابا ثبودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بطنطا في يوم 2 فبراير عام 2019 بمناسبة عيد الكنيسة، مع المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها".