رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: تطوير الصناعة في مصر هدف يستحق بذل الغالي والنفيس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:42 م
النائبة منى عبد الله
النائبة منى عبد الله
عائشة حسن
طباعة
أشادت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، تنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، الذي من المُقرر أن ينطلق فى الأيام المقبلة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُشيرة إلى أن إقامة هذه المؤتمرات تُساعد على تطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، خاصة في ظل أنتشار فيروس كورونا القاتل.

وأشارت د منى عبد الله، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يسعي جاهدًا على تطوير قطاع الصناعة بأعتباره أحد الركائز والمنقذ الوحيد أثناء الأزمات، وأكبر دليل على ذلك نجاح الدولة في مواجهة الفيروس بفضل التنمية الاقتصادية ويأتي ذلك بشهادات دولية وعالمية، على عكس ماحدث في الدول العالمية المُتقدمة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تطوير الصناعة في مصر هدف يستحق منا بذل الغالي والنفيس، لكنه لا يتحقق تلقائيًّا، أو بتجاهل خبرات الدول التي سبقتنا في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار عامة والاستثمار الصناعي خاصة.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تأمر بتسليم تمثال الإسماعيلية لوزارة الآثار

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

خطوات ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021 على الأقمار الصناعية

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبداري

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

image description

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر