«من هو الآخر؟».. رسالة جديدة لرئيس الطائفة الإنجيلية

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر، حلقة جديدة من الرسالة الأسبوعية للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.وقال المركز الاعلامي للكنيسة في بيان له نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحلقة الاحدث حملت شعار من هو الآخر؟وقال الدكتور القس أندريه زكي في الحلقة الأحدث: "نعيش في عالم مليء بخطابات الكراهية ورفض الآخر، ولكن في هذا السياق يقدم المسيح مَثَل السامري الصالح الذي يقدم فيه الإنسان عمل الرحمة لعدوه".