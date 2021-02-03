رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«من هو الآخر؟».. رسالة جديدة لرئيس الطائفة الإنجيلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:40 م
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
طباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر، حلقة جديدة من الرسالة الأسبوعية للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

وقال المركز الاعلامي للكنيسة في بيان له نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحلقة الاحدث حملت شعار من هو الآخر؟

وقال الدكتور القس أندريه زكي في الحلقة الأحدث: "نعيش في عالم مليء بخطابات الكراهية ورفض الآخر، ولكن في هذا السياق يقدم المسيح مَثَل السامري الصالح الذي يقدم فيه الإنسان عمل الرحمة لعدوه".

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبداري

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

image description

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر