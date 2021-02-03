رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يكشف عن مخالفات جسيمة في الشركة القابضة لمياه الشرب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:39 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
كشف النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، عن مخالفات جسيمة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال النائب إن ما يتم عرضه على وزير الإسكان أمر مخالف ومنافي للحقائق، وبالتالي يعرض على الوزير أمور من اجل تمرير تلك المخالفات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي وتعقيبا على بيان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

وقال "الشريف": على الرغم من الأداء الأكثر من رائع وخلق الوزير الرفيع لاستقبال النواب وحل مشاكلهم، ولكن فيما يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيبدو أنها تعمل وكأنها خارج سياق القانون، فالتعيين فيها بالمزاج والمصالح الشخصية ووفقا لأغراض معينة وهذا ليس مجرد كلام مرسل ولكن لدي معلومات ومستندات تؤكد هذا الكلام، وعلى الرغم من أن الشركة قد تغير تلك الكشوف ولكن أعرض مثال صارخ للمخالفات في التعيينات من 5 سنوات كان هناك 8 عمال يعملون في أحد المشروعات الخاصة بالشركة في محافظة قنا وتم وعدهم أنهم سيعملون في الشركة في محافظة قنا بعد الانتهاء من الأعمال ولكن لم يتم التنفيذ وكتبوا شكوى لي وقلت لهم هذا الكلام غير قانوني ودون سند وانصرفوا، ولكن للأسف الشديد وبعد 3 شهور من شكواهم تم تعيين 76 واحد بتلك الشركة وبشكل غير قانوني وعندما تم الاستفسار عن تلك الواقعة سمعنا بعض الردود لا يصلح أن تقال أو يتم ترديدها في القاعة وفي الجلسة العامة لممثلي الشعب.

وأكد النائب أنه لو 76 المعينين ممن هم بحاجة إلى العمل وظروفهم صعبة مش هنتكلم ولكن منهم 18 واحد من عائلة نائب، وعدد النائب المخالفات الإدارية للشركة، مؤكدا أن هناك فاقد في إنتاج المياه من الشركة يصل إلى 40%، وهو ما يعني أن الهدر كبير جدا على الرغم من ما تملكه الشركة من الأصول ما تستطيع أن تكون أغنى الشركات في مصر ورغم ذلك كل الفروع تخسر إلا 6 فروع فقط.

وطالب النائب من الوزير البحث والدقة في كشف العاملين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التجاوزات وهناك تعينات من باب المجاملة.

موضوعات متعلقة

السيسى يتفقد نماذج من المركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة القوات المسلحة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

النيابة العامة تأمر بتسليم تمثال الإسماعيلية لوزارة الآثار

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبداري

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

image description

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر