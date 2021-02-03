برلماني يكشف عن مخالفات جسيمة في الشركة القابضة لمياه الشرب

كشف النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، عن مخالفات جسيمة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.وقال النائب إن ما يتم عرضه على وزير الإسكان أمر مخالف ومنافي للحقائق، وبالتالي يعرض على الوزير أمور من اجل تمرير تلك المخالفات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي وتعقيبا على بيان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.وقال "الشريف": على الرغم من الأداء الأكثر من رائع وخلق الوزير الرفيع لاستقبال النواب وحل مشاكلهم، ولكن فيما يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيبدو أنها تعمل وكأنها خارج سياق القانون، فالتعيين فيها بالمزاج والمصالح الشخصية ووفقا لأغراض معينة وهذا ليس مجرد كلام مرسل ولكن لدي معلومات ومستندات تؤكد هذا الكلام، وعلى الرغم من أن الشركة قد تغير تلك الكشوف ولكن أعرض مثال صارخ للمخالفات في التعيينات من 5 سنوات كان هناك 8 عمال يعملون في أحد المشروعات الخاصة بالشركة في محافظة قنا وتم وعدهم أنهم سيعملون في الشركة في محافظة قنا بعد الانتهاء من الأعمال ولكن لم يتم التنفيذ وكتبوا شكوى لي وقلت لهم هذا الكلام غير قانوني ودون سند وانصرفوا، ولكن للأسف الشديد وبعد 3 شهور من شكواهم تم تعيين 76 واحد بتلك الشركة وبشكل غير قانوني وعندما تم الاستفسار عن تلك الواقعة سمعنا بعض الردود لا يصلح أن تقال أو يتم ترديدها في القاعة وفي الجلسة العامة لممثلي الشعب.وأكد النائب أنه لو 76 المعينين ممن هم بحاجة إلى العمل وظروفهم صعبة مش هنتكلم ولكن منهم 18 واحد من عائلة نائب، وعدد النائب المخالفات الإدارية للشركة، مؤكدا أن هناك فاقد في إنتاج المياه من الشركة يصل إلى 40%، وهو ما يعني أن الهدر كبير جدا على الرغم من ما تملكه الشركة من الأصول ما تستطيع أن تكون أغنى الشركات في مصر ورغم ذلك كل الفروع تخسر إلا 6 فروع فقط.وطالب النائب من الوزير البحث والدقة في كشف العاملين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التجاوزات وهناك تعينات من باب المجاملة.