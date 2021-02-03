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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الإسكان: نستهدف زيادة المعمور من مساحة مصر إلى 14%

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:37 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جار العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية، موضحا أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية كانت المساحة المعمورة 7% وتم وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة، لتصل إلى 14%.

وأشار وزير الإسكان في بيان حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، الذى ألقاه خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أنه جار العمل على مساحة 14.5 من مساحة الجمهورية لتحقيق الهدف القومي.

وتابع الوزير: "نستهدف زيادة المعمور المصرى من 7.5% لـ 14% فى إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالى استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجار تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصرى.

واستطرد: "زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة".

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