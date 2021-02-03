وزير الإسكان: نستهدف زيادة المعمور من مساحة مصر إلى 14%

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جار العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية، موضحا أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية كانت المساحة المعمورة 7% وتم وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة، لتصل إلى 14%.وأشار وزير الإسكان في بيان حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، الذى ألقاه خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أنه جار العمل على مساحة 14.5 من مساحة الجمهورية لتحقيق الهدف القومي.وتابع الوزير: "نستهدف زيادة المعمور المصرى من 7.5% لـ 14% فى إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالى استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجار تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصرى.واستطرد: "زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة".