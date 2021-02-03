«الكاثوليكية» تطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن وصايا الله، وذلك تحت شعار "أنا أعرِفُ أنَّ وصيَّتَهُ حياةِ أبديَّةِ. فالكلامُ الذي أقولُهُ أقولُهُ كما قالَهُ ليَ الآبُ". (يوحنّا12 50)".