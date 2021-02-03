«الأبوة والبنوة».. الحلقة الأحدث من «أقوال البابا فرنسيس»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال البابا فرنسيس".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الأبوة والبنوة.وقال البابا فرنسيس في الحلقة الأحدث: "إن الآباء لم يولدون آباء بل يصبحون آباء، ولا يصبح المرء أبدا لمجرد أنه ولد له ابن، بل لانه يعتني به بمسؤولية، وكل مرة يتحمل شخص مسؤولية آخر فانه يتحمل واجب الأبوة تجاهه".