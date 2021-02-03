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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأبوة والبنوة».. الحلقة الأحدث من «أقوال البابا فرنسيس»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:33 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال البابا فرنسيس".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الأبوة والبنوة.

وقال البابا فرنسيس في الحلقة الأحدث: "إن الآباء لم يولدون آباء بل يصبحون آباء، ولا يصبح المرء أبدا لمجرد أنه ولد له ابن، بل لانه يعتني به بمسؤولية، وكل مرة يتحمل شخص مسؤولية آخر فانه يتحمل واجب الأبوة تجاهه".

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