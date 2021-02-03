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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

والدها كان زعيم وثني أيرلندي.. تعرف على قديسة البريجيت

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:26 م
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسة بريجيت من أيرلندا.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت بريجيت عام 451م، من عائلة إيرلندية نبيلة. كان والدها دوبثاش زعيم وثني، والدة بريجيت كانت من مواليد البرتغال، وأن القراصنة الأيرلنديين اختطفوها ونقلوها إلى ايرلندا كعبدة. وتم تحريرها. وقبلوا جميعًا سر العماد المقدس على يد القديس باتريك عام 468م، بدأت على بريجيت علامات التقوى منذ سن مبكرة.

وأضاف: "انضمت الى إحدى الأديرة. في اليوم الذي اقتبلت فيه السيرة الرهبانية عاد إليها نظرها واستردت جمالها الأول. تحلّقت حولها العذارى.

وتابع: "أسست ديرًا عام 470م على بعد كيلومترات قليلة من دبلن. نما الدير بسرعة كان اسمه كيلدير.

أسست العذارى تلميذاتها أديرة في كل أنحاء إيرلندا. كانت تطرد الشياطين وتشفي المرضى وتهدي الخطأة بعلامة الصليب. حضورها كان باعثًا على الحب الإلهي. ذاع صيتها في كل مكان.
عرفت بيوم رقادها سلفًا. توفت فى عام 525م بعدما تركت لراهباتها قانونًا تسرن عليه. تعتبر والقديس باتريك شفيعي إيرلندا. انتشر اكرامها في كل أوروبا خلال القرون الوسطى".

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