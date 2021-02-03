برلماني يؤكد ضرورة زيادة استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء

شارك النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.وخلال مشاركته في الجلسة، تناول زيدان عدد من النقاط الهامة أمام وزير الكهرباء، منها ضرورة زيادة استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لتوفير موارد مالية للدولة المصرية، كما تحدث عن منظومة الكهرباء، وخدمات الشبكة القومية للكهرباء.وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب على ضرورة توضيح كيف يتم قراءة العدادات فى ظل زيادة العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية وربطها بمراكز التحكم.