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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع توافر الأكسجين بالمستشفيات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:19 م
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
ياسمين شعيب
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تابع الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، منظومة الأكسجين بالمحافظة ومدى توافر الأكسجين والمستلزمات الطبية بمستشفيات مطروح.

وقام وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي بالمرور على المستشفيات لمتابعة منظومة الأكسجين ومدى توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات والالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمستشفيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح على تواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق المستشفيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ علي سلامة المرضي والعمل علي تذليل الصعوبات أمام المواطنين مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة من خلال مديري المستشفيات.

وأشار إلى أن يأتي ذلك فى إطار متابعة وزارة الصحة المستمرة للمستشفيات والتأكد من سير واستقرار الأوضاع الصحية في ظل تداعيات مواجهه فيروس كورونا حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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