الكاثوليكية تطلق الحلقة الأحدث من حملة «نقرأ ونتعلم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "نقرأ ونتعلم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية.واستضافت الكنيسة في الحلقة الأحدث الأب يوحنا زكريا نصرالله، من إيبارشية جرجا بسوهاج.