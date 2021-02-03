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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تفاصيل الاجتماع الثالث للجنة التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بمصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:17 م
الاجتماع الثالث للجنة
الاجتماع الثالث للجنة التعليم المسيحي
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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اجتمعت للمرة الثالثة لجنة التعليم المسيحي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، حيث ترأس فعاليات الاجتماع نيافة الأنبا دانيال لطفي، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة من مكاتب التعليم المسيحي والمعاهد الدينية، وممثلي الرهبان والراهبات والعلمانيين.

وأقيمت فعاليات الاجتماع في الفترة من الأول، وحتى الثاني من فبراير الجاري، وذلك بدير الآباء الفرنسيسكان بالعمرانية، حيث تناول اللقاء أعمال اللجان المنبثقة عن لجنه التعليم وهي:
١- لجنة إعداد المناهج:
عرضت اللجنة ما تم إنجازه فيما يخص الانتهاء من تحضير كتاب التعليم المسيحي للصف الأول والتاني الإبتدائي، كما وجاري تحضير كتاب الصف الثالث الإبتدائي، وكذلك أعدت اللجنة برنامجًا للفترة القادمة لتحضير باقي المراحل.

٢- لجنة الإعلام:
تم عرض ما أنجزته اللجنة من حيث برنامج قاعدة البيانات، والتحضير للموقع الإلكتروني للجنة، وبرنامج مسابقات الكتاب المقدس.

٣- لجنة إعداد الخدام:
قدمت اللجنة تصورًا حول التنسيق مع أمناء الخدمة في الفتره القادمة، ومحاولة توحيد عرض لقاءات التعليم المسيحي على مستوى الكنيسة المحلية.

كما تناول اللقاء اقتراحات بخصوص سنة القديس يوسف، وتفعيل ذلك في مجال التعليم المسيحي، وختم نيافة الأنبا دانيال الإجتماع بشكر الجميع على محبتهم وتفانيهم في مجال الخدمة.

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