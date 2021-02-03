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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية»: البابا إثناسيوس أول من صنع الميرون في مصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:15 م
البابا إثناسيوس
البابا إثناسيوس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تمت صناعة زيت الميرون المقدس للمرة الأولى بمصر على يد البابا إثناسيوس الملقب بالرسولي.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البابا اثناسيوس هو البابا رقم 20 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على لسان متحدثها الرسمي، عن موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم" إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفا وهذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الاولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال، سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال، أسقف بني سويف.

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