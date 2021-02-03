رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يلتقيان رئيس الوزراء اللبنانى المُكلف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:22 م
سامح شكري وسعد الحريري
سامح شكري وسعد الحريري وعباس كامل
ألفت الكحلي
طباعة
في أعقاب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم الأربعاء، لرئيس وزراء لبنان المُكلف سعد الحريري، التقى وزير الخارجية سامح شكري والوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالسيد سعد الحريري، وذلك بوزارة الخارجية بقصر التحرير، ثُم أعقب ذلك مأدبة غداء لاستكمال المُباحثات بمشاركة الوفدين.

وصَرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان الشقيق ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة، بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية وصون مقدرات شعبه الشقيق، كما تم التأكيد أيضًا على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان من أجل الخروج من المأزق الحالي في إطار التزام الدستور اللبناني، وبما يستوجبه ذلك من الإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي ينشده الشعب اللبناني.
من جانبه، عَبَر رئيس وزراء لبنان مُجددًا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم ومساندة لبلاده وجهودها الصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان في مرحلته الحالية، بما يعكس تاريخية واستراتيجية العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُعربًا عن تطلع لبنان إلى دفع مجالات التعاون الثنائي مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

السيسي يؤكد لـ الحريري حرص مصر على تسوية الخلافات في لبنان

الصور

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

image description

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

رئيس الوزراء يتفقد منطقة الأبراج والحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر