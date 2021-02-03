«مصر بلدي» يطلق برنامجًا لتأهيل الشباب للمحليات

أطلق حزب مصر بلدي مبادرة "لنشكل مستقبلنا معا" لتدريب الشباب مجانا على برنامج التنشئة السياسية للتأهيل للمحليات، ويحاضر بها نخبة كبيرة من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات والخبراء عبر تطبيق "زووم" أون لاين، وتبدأ من يوم 15 فبراير حتى 28 فبراير.وأوضح الدكتور مصطفى الشربيني، الأمين العام ونائب رئيس حزب مصر بلدي، إن التدريب يتضمن عددًا من البرامج منها أخلاقيات العمل السياسي، ونظم الإدارة المحلية، والدستور وقوانين السياسية، ورؤية مصر 2030، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي في رؤية مصر 2030، وعلم النفس ودور الأسرة فى التنشئة السياسية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى التنشئة السياسية، وإعداد قادة من الشباب السياسيين للترشح في المحليات القادمة، وإعداد قيادات تسهم في توجيه الرأي العام في خدمة أهداف المجتمع.وأضاف الشربيني، أن البرنامج يهدف تزويد المشاركين بالإطار النظري والعملي الذي يساعد على فهم الواقع السياسي، وإعداد مؤهلين في دراسة العلوم السياسية مزودين بأسلوب التفكير العلمي، وإثراء المعرفة في مجال المحليات والسياسات الخارجية والتنمية المستدامة، ورفع مستويات الوعي السياسي والثقافي لمرشحي حزب مصر بلدي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة، وتقدبم نموذج للتعليم والتدريب العملي للسياسيين.وأوضح أن التدريب يشارك فيه عدد من الخبراء وهم اللواء سيف الاسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي نائب محافظ القاهرة ومساعد وزير الداخلية سابقا، والدكتورة منال خيري استاذ الاقتصاد بكلية التربية جامعة حلوان رئيس لجنة التربية بحزب مصر بلدي، والدكتورة جيلان شرف جيلان شرف عميد كلية اعلام بجامعة السويس سابقا ورئيس قسم الاذاعة والتلفزيون، وحسام الدين محمود أمين شباب الجمهورية لحزب مصر بلدي، والدكتور رابح راتيب بسطا نائب رئيس جامعة بني سويف وعميد كلية الحقوق سابقا وعضو مجلس شورى سابق، والدكتور السيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتورة أميرة عباس عبد الرازق استاذ علم نفس تربوي (طفولة مبكرة) بكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنيا ورئيس لجنة الاسرة والطفولة بحزب مصر بلدي.