مصر للطيران: لا تعديل في أسعار تذاكر العودة بين مصر والسعودية

صرح الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه لن يتم تعديل أي أسعار خاصة بتذاكر الشركة الوطنية برحلات العودة بين المطارات السعودية والمصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قرار تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بداية من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، حتى عودة الرحلات بشكل طبيعى.وأضاف "زكريا"، لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران استعدت لعودة المصريين العالقين بالمدن السعودية والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال فترة التعليق، مشددًا على تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الشركة ستواصل تسيير رحلاتها التجارية بين البلدين، حيث أن قرار التعليق لم يشمل الرحلات التجارية مع تطبيق كافة المحاذير والمعايير الصحية والوقائية على كافة البضائع والشحنات التجارية بمرحلتى السفر والوصول.