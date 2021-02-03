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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الكهرباء: تعويض المواطنين حال تعطل الأجهزة بسبب تذبذب التيار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:54 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، تقسيط المديونية بشأن تراكمات فواتير الكهرباء، نتيجة التقصير في التحصيل الشهري لها، لمدد قد تصل إلى 10 سنوات، مضيفًا: "قلت لو محدش راح للمواطن من 5 إلى 10 سنوات يتم تقسيط التراكمات على نفس عدد السنوات حسب قراءة العداد".

وتابع "شاكر"، أنه يتم حساب تكلفة الكهرباء، بالتزامن مع الوقت الذي كان من المفترض تحصيلها فيه، قائلًا: إذا وجد أحد أن هذا لا يتحقق فى أي مكان، مستعد لتلقى الشكوي ومحاسبة من لم ينفذ.

وكشف "شاكر" عن أن الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أى أجهزة كهربائية بسبب أعطال التيار، أو تذبذب الجهد الكهربي بالمنازل، ولدينا أجهزة بالوزارة لتسجيل هذه الأوضاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

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