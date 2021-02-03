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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نحو حي نظيف».. مبادرة مجتمعية لتجميل وتعقيم شوارع الإسكندرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:06 م
المهندس سامح صلاح
المهندس سامح صلاح الشيمي
هبه عويضه
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دشن المهندس سامح صلاح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة العطارين والجمرك في محافظة الإسكندرية، أول مبادرة مجتمعية من نوعها، تهدف إلى تجميل وتطهير وتعقيم وتشجير الأحياء، لخدمة أهالي الدائرة، والمساهمة في دعم ومساعدة الدولة في دورها المجتمعي تجاه المواطنين.

وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية إن المبادرة تنطلق من حي الجمرك، يستتبعه أحياء اللبان والعطارين والمنشية، وتستمر على مدار 5 أيام بهدف تجميل وتشجير الأحياء بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية المسؤولة عن النظافة في الإسكندرية، والجهات التنفيذية والأمنية في الأحياء المنوط العمل فيها، وبدعم كامل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأوضح «الشيمى» أن فعاليات المبادرة على مدى أيامها الخمسة تشمل، اليوم الأول يختص برفع أكوام القمامة من 6 نقاط جرى تحديدها بعد رصد تجمع للقمامة بها للحفاظ على صحة المواطنين، واليوم الثاني عبارة عن تطهير بعض المنشآت الحيوية والتي تشمل مساجد ومبانٍ حيوية وتم تحديد 7 منشآت يجرى تعقيمها وتطهيرها من بينها مبنى قسم شرطة الجمرك ومسجد المرسى أبوالعباس، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المعروف عالميا بـ«كوفيد 19».

وتابع عضو مجلس الشيوخ، «اليوم الثالث سيتم تشجير بعض المواقع المحددة والتي تم رصدها وعددها 4 لحماية الطبيعة، فيما سيتم عمل سور موقع داخل الدائرة، فيما تم سيتم عمل 3 شاليهات ديكورية في اليوم الخامس للمبادرة»، مشيرا إلى أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية ساهمت في المبادرة بعدد من المعدات وسيارات رفع القمامة لنقلها إلى أماكن التجميع الخاصة بالمحافظة لإنجاح المبادرة».

وأشار إلى أنه عرض تفاصيل المبادرة على رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، والذي كلف على الفور لجنة متخصصة من الحي لتذليل المعوقات التي تواجه المبادرة أثناء التنفيذ على الأرض.

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