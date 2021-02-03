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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الإسكان: مصر تشهد طفرة فى تطوير العشوائيات وإنشاء المدن الجديدةة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:30 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تقوم على أساس استراتيجية واضحة تسير بالتوازي بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة الأخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي والمخصصة للاستماع إلى بياني وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أدائهما لتنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018- 2020).
وقال "الجزار" إن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

‫وقال إن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منه وجارٍ تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه.

ولفت إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق وجارٍ تطوير عدد آخر.

وأكد أنه تم حتى الآن تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية يقدر بحوالي 60 ألف وحدة، وتم وجارٍ تأثيثها، مؤكدًا أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.

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