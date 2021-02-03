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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يوجه بسرعة الاستعداد للامتحانات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:04 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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حضر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الاجتماع الشهري لمديري كليات الهندسة، وتربية رياضية، وعلاج طبيعي، وتمريض، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلوم ملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والزراعة، وخدمة اجتماعية، والألسن، ومعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، ومعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعهد الليزر، وعلوم المسنين، بمجمع 330 فدانا بشرق النيل، وذلك بحضور أمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد لمجمع 330 فدانا.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع المشاكل الخاصة بكل كلية داخل المجمع، موجهًا بسرعة حلها على الفور قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موجها بسرعة تجهيز المدرجات والقاعات لعقد الامتحانات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

وأكد رئيس الجامعة على عودة العمل بكامل قوته، بحضور كافة العاملين منتصف الشهر الحالي استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مكتب داخل كل مجمع شرق وغرب النيل به جميع الوظائف الحرفية لخدمة كليات كل مجمع في أي وقت.

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