حظى تردد قناة زي ألوان zee alwan، بحث كبير لدى الجمهور خلال الفترة الحالية التي يجلس فيها العديد منهم في المنازل بسبب جائحة كورونا المستجدة، التي تسببت في وفاة الآلاف من الناس حول العالم، ويسأل الكثير منهم بعد تغيير الترددات الجديدة، بداية من العام الميلادي الجاري.





حيث تعرض القناة باقة من المسلسلات الهندية على مدار اليوم، حيث هناك هناك فئة كبيرة من الجمهور تهتم بالمسلسلات وتتابعهالأنها تتمتع برومانسية كبيرة، وتمتد حلقاتها لشهور كبيرة، ويحب الجمهور هذه النوعية من الأعمال الفنية ويتفاعل معها ويقبل على مشاهدتها.

تردد قناة زي ألوان zee alwan

يستطيع المشاهد الذي يرغب في معرفة تردد القناة، أن يشاهد ما تعرضه قناة زي ألوان على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي: 11938، حيث جاء إسم القناة على القمر الصناعي نايل سات: زي الوان، ومعدل الترميز 27500 ، وأما فيما يخص الاستقطاب فهو عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.





وهناك تردد أخر لقناة زي ألوان على القمر الصناعي نايل سات ، حيث جاء إسم القناة زي ألوان، وجاء تردد القناة 11418، الاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ4/3.





تردد زي ألوان على عرب سات

بينما جاء تردد قناة زي الوان على القمر الصناعي عرب سات ، على تردد القناة 12111، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.





أبرز مسلسلات قناة زي ألوان

تقوم قناة زي ألوان بعرض مجموعة من المسلسلات الهندية المدبلجة باللغة العربية التي وجدت تفاعلا كبيرًا مع الجمهور، أبرزها: مسلسل زوجتي السمينة، مسلسل حب مشروط، إختيار اجباري، البيت الكبير.





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