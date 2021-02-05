أحمد ونهى نموذجا.. «يوتيوب المصريين»: «دجل وكيد ستات واستظراف»

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"بيخون مراته مع صاحبه، النساء قوامون على الرجال، شاهد نهى وأحمد قبل الحذف" ما سبق بعض عناوين الفيديوهات الخاصة بقناة أحمد ونهي عبر موقع يوتيوب، واللذين ألقى القبض عليهما يوم الأربعاء، بعد تحديد الأجهزة الأمنية مكانهما في محافظة البحيرة، بتهمة خدش الحياء.وتبين من خلال جولة سريعة عبر القناة الخاصة بهما على "يوتيوب"، والتي لازالت متاحة أمام الجميع عدد كبير من الفيديوهات تصل المشاهدات بها إلى 60 ألف مشاهدة وأكثر، حيث يعتمدون على مشاهد تمثيلية، ويختارون بعض الموضوعات المثيرة مثل الخيانة غير المشروعة، ويتبادلون القبلات خلال الفيديو بالإضافة إلى بعض المشاهد الخادشة تحت مسمى " الأداء التمثيلي"."مهرجان عجز السؤال، بيسان كشفت عند الدكتور شوف قالها ايه؟، كيفية تسخير الجن، أم إسلام بتكرهني وبتتكلم عليً" ما سبق هي عناوين لاقت رواجا ومشاهدات تخطت المليون عبر قنوات يوتيوب،وغيرها من الموضوعات التى تجذب أعين المشاهدين وتحقق نسبة مشاهدات عالية في مصر، بالمقارنة بغيرها من الدول الأخرى التى تتصدر غيرها من الموضوعات التريندات وهذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.قناة على اليوتيوب لشاب لا يتعد عمره الـ 16 عامًا تُسمى "القيصر"، تشمل عناوين فيديوهاته من نوعية "لما أمك تلاقي كيس أندومي في البيت"، " لما تروح السوق مع أمك" "لما أختك تدخل المطبخ وتعملك غدا"، حيث تخطى العنوان الأول 8 مليون مشاهدة والآلاف التعليقات مما يكون هذا حافز للشاب لاستكمال مسيرته في الفيديوهات من هذه النوعية !.أما عن الدجل والشعوذة فلها مكان لا محال من اهتمامات المصريين، فتجد العديد من الفيديوهات المتصدرة لهذا الأمر من نوعية " كيفية تحضير الجن الألماني" والعديد من الجنسيات الأخرى،" ردد هذا الاسم ألف مرة وهتلاقيه حضر" وحصد على سبيل المثال العنوان الأخير حوالي 200 ألف مشاهدة.عندما ندخل هذا التبويب يأتي في ذهنك موضوعات عن الخيانه يقدمها أطباء علم اجتماع، وتجد منه ما يفيدك خاصة مع وصول أعداد المشاهدات لملايين، ولكن تتفاجأ أن نوعية المناقشات الإ\اجتماعية تنحصر ما بين عناوين "أم إسلام بتكرهني وبتتكلم عليً، فاجأت ماما واشتريت جهازي، أنا وأحمد حلوين مع بعض" وغيرها من الموضوعات التى يطلق عليها اجتماعية، وبالفعل تجد المشاهدات على سبيل المثال لأول عنوان بلغت 690 ألف مشاهدة.وعبر الترند الخاص بـ "يوتيوب" تجد فيديوهات من نوعية المفاجآت غير المتوقعة من زوج لزوجته أو من خطيب لخطيبته أو من حبيب لحبيبته، ولكن ليس الأمر كما تكون في مخيلتك الآن والعربية الفاخرة التى يهديها ليونيل ميسي لزوجته على سبيل المثال فهو تقليد ولكن ليس بدقيق.تجد الزوجة تفاجأ زوجها بأكلة حلوة وتقوم بتصويرها فتصبح ترند على "يوتيوب" نظرًا لاختيار العنوان الذي يشد المشاهد أمثال"فاجأت زوجي ببيت الأحلام"، في إشارة للتورتة على شكل منزل، وتجد الآخر يفاجأ زوجته ويقوم بإلقائها في حمام السباحة.أما عن العناوين المتصدرة فتأتي كالتالي: " فاجأت زوجي بليلة رومانسية اعرفوا التفاصيل، فاجأت زوجي بتلاجة أحلامه، أنا حامل شاهدوا كيف فاجأت زوجي" أما فيديو التلاجة فحصد أكثر من 200 ألف مشاهدة وتحمل القناة اسم "ابو الجود".حصدت آيات عبر الفيديو الخاص بها لصناعة أكبر بطاطس مقلية في العالم على مليون و4 آلاف مشاهدة عبر قناة بموقع "يوتيوب" وبالفعل أصبح الفيديو الخاص بها من التريندات، أما قناة "بانانا ستار" فحصدت على 797 ألف مشاهدة لصناعتها أكبر صحن أندومي حار وقامت بتناوله خلال الفيديو، وفيديو "تفريز" 70 كيلو بطاطس لمدام ليلى النجار تخطي 90 ألف مشاهدة.و فيما يخص تريندات جوجل، نجد أن أول ترند يتم البحث عنه بالولايات المتحدة الأمريكية أخبار فريق بوسطن سلتكس،هو فريق كرة سلة محترف أمريكي مقره بوسطن، أما في روسيا فتتصدر الأخبار الفنية التريندات.وعن التناول في مصر لقنوات "يوتيوب" والسير وراء المشاهدات العالية، يفسر ذلك الدكتور علي عبد الراضي، إخصائي نفسي، أن ترندات مواقع "السوشيال ميديا" أصبحت الهوس الأول للعديد من الشباب، وذلك للربح من خلالها مهما كان المحتوى، مؤكدًا أن هذه التريندات تضغط على الشباب أكثر من غيرهم، وعلى العصبيين أكثر من الهادئين، والذكور بنسبة أكبر من الإناث، والاندفاعيين أكثر من الناضجين.ويؤثر بالطبع هذا الانجراف وراء التريندات وظهور أفكار غريبة على المجتمع، وهذا ما نراه الآن، مخالفًا لكافة الأعراف والعادات والتقاليد فقط ليصل للتريند ويكسب الأموال، بالطبع للمجتمع دور في التوعية وللأسرة دورها الهام ايضًا لأخذ الشباب وراء ما ينفعهم وليس العكس.