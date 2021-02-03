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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استغلت للتسول.. توفير الرعاية الكاملة لمسنة معاقة في بني سويف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:56 م
مسنة معاقة في بني
مسنة معاقة في بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، تقريرًا، أعدته وحدة شؤون المرأة بالمحافظة، بالإجراءات التي تم تنفيذها بخصوص سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي كان قد كلف المحافظ الوحدة بدراسة حالتها،على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتضمن الإشارة إلى وجود شبهة استغلالها في أعمال تسول بسبب إعاقتها.

وتضمن التقرير الذي عرضته شيماء كرم، رئيس الوحدة، أنه تنفيذا لتكليف محافظ بني سويف للوحدة شؤون المرأة بالتنسيق مع مديرية التضامن والجهات المعنية بدراسة حالة السيدة والوقوف على تفاصيل أبعاد الواقعة، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لها.

و توجهت الوحدة برفقة فريق التدخل السريع التابع للتضامن لمكان تواجد المواطنة بالقرب من مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف العاصمة، ومن خلال بحث الحالة والاستعلام، وتبين أن المواطنة قعيدة تعاني من إعاقة حركية وملازمة لكرسي متحرك، ويتم استغلال وضعها الصحي وإعاقتها في أعمال تسول.

وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة البندر ضد أحد الأشخاص على صلة قرابة بها، بعد ثبوت واقعة استغلال إعاقتها ووضعها الصحي وإجبارها على أعمال تسول من خلال استعطاف المارة، وبعد عرض محضر الواقعة على النيابة، وتقرر إيداع السيدة بإحدى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وأضافت رئيسة الوحدة أنها أشرفت على إجراءات إيداع المواطنة المذكورة بالدار وفي حضور فريق التدخل السريع، حيث تم نقلها بسيارة تابعة لمديرية التضامن قبل تسكينها، وتم توفير غرفة لها بعد أن قام المشرفون على الدار بعمل ما يلزم من أعمال النظافة الشخصية وتوفير ملابس جديدة لها، مع التوجيه بفحصها طبيًا لتوفير الرعاية الصحية لها.

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