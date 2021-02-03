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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مداهمة أمنية ولغم.. تفاصيل مصرع 4 عسكريين في انفجار بتونس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:53 م
انفجار بتونس
انفجار بتونس
منار أحمد
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كشفت وسائل إعلام محلية، تفاصيل مقتل 4 جنود تونسيين اليوم الأربعاء، في انفجار لغم داست عليه عربتهم العسكرية، خلال قيامهم بملاحقة مجموعة إرهابية بمرتفعات جبال المغيلة الواقعة بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين وسط غرب البلاد.

ووفي التفاصيل، انفجر اللغم خلال مرور عربة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعة إرهابية في هذه الجبال، التي تعتبر منطقة عبور للجماعات الإرهابية.

وتقول السلطات إن مسلحين منضوين تحت لواء تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب وتنظيم داعش يتحصنون بالجبال الغربية لتونس على الحدود مع الجزائر والرابطة بين محافظات الكاف والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد، زرعوا ألغاما تقليدية الصنع لتفادي ملاحقتهم، أدى انفجارها إلى مقتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن.

وتجري قوات الأمن التونسية غالبا عمليات تمشيط في هذه الجبال لتعقّب الإرهابيين المتحصّنين فيها، وقد نجحت في إضعاف قدرة هذه التنظيمات على شنّ هجمات إرهابية في البلاد، بعد القضاء على أغلب وأبرز قادتها.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة وفندقا في سوسة مخلفة ستين قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا.

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