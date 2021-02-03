مصر للطيران تسير 55 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الخميس، 55 رحلة جوية بمعدل 40 رحلة دولية.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من تورنتو، بيروت، أكرا، أنجمينا، تونس، كازابلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، نيويورك، دبي، بغداد، الدوحة، البحرين، الخرطوم، عمّان، الشارقة، جوهانسبرج، مسقط، أديس أبابا، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و3 رحلات شحن جوى، وتنقل هذه الرحلات أكثر من 5159 راكب.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.