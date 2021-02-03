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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس اتحاد كرة اليد: تلقينا إشادات دولية على تنظيم بطولة اليد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:50 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعرب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن تقديره لجهود وزارة الصحة والسكان وتحملها المسئولية الكاملة لصحة المصريين، كما توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية على تنظيمها لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية للبطولة قامت لأول مرة بتأجيل الدورة الأوليمبية والتي كان من المقرر إقامتها خلال عام 2020 لتستضيفها مصر وتقام عام 2021.

وأكد حسن مصطفى خلال مؤتمر صحفي على هامش الاحتفال بجهود الدولة المصرية في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير عقد بديوان وزارة الصحة والسكان أن التحدي الكبير أمام العالم هو إقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك ترقب عالمي حول نجاح البطولة، مثمنًا بذلك دور مصر في تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى مما أبهر العالم، ونالت مصر إشادات دولية من مسئولين بأمريكا وأوروبا وأفريقيا، حيث أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة، قائلًا: "فتحنا الباب للرياضة بأحداثها العالمية من خلال مصر".

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