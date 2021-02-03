إلغاء إقلاع 3 رحلات إلى السعودية

إلغت شركة مصر للطيران، إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، إلى المطارات السعودية لتجاوزهم ساعات قرار التعليق الذي حددته السلطات السعودية، وفق ما صرحت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي.ويتضمن تعليق الرحلات بين البلدين بداية من الساعة التاسعة مساء اليوم، وذلك في ظل الظروف الصحية التي تجتاح المملكة جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن مصر للطيران أبلغت الركاب بقرار الإلغاء لعدم حضورهم إلى مطار القاهرة والتكدس والازدحام داخل وخارج الصالات في ظل الظرو ف الصحية الراهنة، لافتا إلى الاتصال بهم عقب السماح لشركات الطيران بعودة تسيير الرحلات الى المملكة العربية السعودية.وأشارت المصادر، إلى أن تلك الرحلات كان من المفترض إقلاعها بعد الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وكانت متجهة إلى الدمام والرياض والقصيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في تلك الظروف.