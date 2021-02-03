رئيس الوزراء يتفقد منطقة الأبراج والحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

- مدبولي: نعمل على تحقيق معدلات إنجاز كبيرة لتنفيذ المشروعات الخدمية في وقت من أصعب الأوقات التي يمر بها العالم.تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، ومرافقوه، اليوم، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث تفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.وخلال جولته في أرجاء المنطقة، حرص رئيس الوزراء على متابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد داخل موقع العمل، مشيدًا بما لاحظه من تطبيق دقيق لتلك الإجراءات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تطبيقها حماية للعاملين داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج.واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولي وزارة الإسكان حول الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الإنشائية الخاصة بالأبراج التي يتم تنفيذها داخل منطقة الأعمال المركزية، بواسطة الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة، ونسب الإنجاز الخاصة بكل برج، وتفقد رئيس الوزراء برج "C08" الذى وصل حتى الآن إلى الدور الـ30، مستعرضًا النموذج المرئي لواجهات ملاحق الأبراج الإدارية والسكنية، وتناول الشرح الموقف الخاص بتقدم أعمال الواجهات لعدد من الأبراج، وكذا تنفيذ الحوائط، والهيكل المعدنى للبرج الأيقونى، بالإضافة إلى تقدم الأعمال الخاصة بمنطقة الخدمات المركزية والبنية التحتية لها.كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته، اليوم، للعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال تنفيذ الحديقة المركزية الموجودة بقلب العاصمة الإدارية، وقام بجولة تعرف خلالها على سير العمل في قطاعات تنفيذها، للوقوف على الموقف الحالي، والأعمال المطلوب تنفيذها لاكتمال المخطط المرتقب لهذا المشروع المهم.ووجه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع الحديقة المركزية، وتكثيف الزراعات ومصادر الري بها، وذلك في ضوء أهميتها، حيث تعتبر "رئة" العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنفسًا لقاطنيها وزوارها وتضيف مظهرًا حضاريًا وصحيًا لهذا المشروع الحضاري العملاق.واستمع خلال جولته إلى عرض حول أعمال تنفيذ مشروع الحديقة المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تنفيذها على مساحة تصل إلى نحو 723 فدانًا، بالإضافة إلى 5 مشروعات استثمارية مصاحبة جارٍ التصميم لها، والمشروع يتم تنفيذه على ثلاثة قطاعات، تبدأ من مسجد الفتاح العليم، وصولًا إلى منطقة الأعمال المركزية، ومن المخطط أن تضم النادي الرياضي، وبحيرة القراءة والعلوم، والسينما المفتوحة، والحديقة التراثية، وحديقة الأعمال الفنية، وبحيرة الفنون، وحديقة تعليمية للأطفال، ومجمع المطاعم، والنادي الريفي، وبحيرة القوارب، ومنتجعًا صحيًا، وحديقة ذات طابع إسلامي.وشهدت الجولة استعراض موقف تقدم أعمال التنفيذ بالمشروع بالنسبة للقطاعات الرئيسية، ومكونات كل قطاع، ونسب التنفيذ الحالية.كما تضمنت الزيارة تفقد رئيس الوزراء لمشروع الحى السكنى الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة "R5 – جاردن سيتي"، وقيامه بجولة في أرجاء المشروع، استمع خلالها إلى شرح من مسئولي وزارة الإسكان، حول الموقف التنفيذي لأعمال هذا المشروع الذى يقوم بتنفيذه عدد من الشركات، ونسب الإنجاز الخاص به، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن مشروع "R5" يأتي نسقه المعماري الحديث، امتدادًا للطراز الفريد لحى جاردن سيتي العريق.وقال مسئولو وزارة الإسكان إن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 885 فدانًا، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بجانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات، وتتوزع الوحدات بحي "جاردن سيتي الجديدة" كالتالي: 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.​وفي ختام الزيارة وجه رئيس الوزراء بأهمية إسراع وتيرة العمل، وتكثيف العمالة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مجددًا التأكيد على أن هذا المشروع كبير والأعمال التي تتم فيه ضخمة، والدولة المصرية عازمة على تنفيذه على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن، ويحقق الهدف الرئيسي بأن يكون نقلة نوعية في إدارة الدولة المصرية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.وجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، بمختلف مواقع العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحقيق معدلات إنجاز كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، في وقت يُعد من أصعب الأوقات التي يمر بها عالمنا، وما تفرضه علينا أزمة فيروس كورونا من تحديات.