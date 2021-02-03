صبحي: النموذج المصري لتنظيم بطولة عالمية أثبت كفاءة عالية خلال كورونا

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره بدور الحكومة المصرية والتي كانت بمثابة ملعب آخر كبير لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد، بداية من التنظيم والاستضافة للفرق وحتى الختام المبهر، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان حيث إنه لولا الدور الذي قامت به وزارة الصحة والسكان لم تخرج البطولة بهذا النجاح الكبير، مشيرًا إلى تكاتف كافة جهات ومؤسسات الدولة من خلال كتيبة العمل في وزارة الصحة والسكان والتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التنسيق الأمني ودور وزارة الدفاع المصرية في رش وتعقيم كافة الأماكن الخاصة بإقامة البطولة.وأكد أشرف صبحي في مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة والسكان أن النموذج المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحد واجهته دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة الصحة والسكان قبل انطلاق البطولة والذي كان بمثابة رسالة طمأنينة للعالم، حيث تم من خلاله الرد على كافة الاستفسارات واستعراض الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتنظيم ذلك الحدث العالمي الذي شاهده العالم أجمع.