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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الإسكان: نفذنا 1.2 مليون وحدة سكنية بـ400 مليار جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:02 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
كريمة أبوزيد - السيد السعدنى
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة تعمل وفق خطة ممنهجة لصالح دعم الفئات غير القادرة وتوفير سكن يليق بهم تحت مسمى الإسكان الاجتماعي، وفي هذا الإطار تم تنفيذ مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه، ووفر هذا العمل الجاد أكثر من 3 ملايين ونصف المليون فرصة عنمل منذ عام 2018 وحتى الآن.

وكشف الوزير، خلال إلقاء بيانه بمجلس النواب، عن إنشاء 270 ألف وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 215 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وجار تنفيذ 170 ألف وحدة أخرى، بإجمالي تكلفة 80 مليار جنيه، أيضًا الانتهاء من 56 ألف وحدة سكنية "دار مصر"، وجار تنفيذ 87 ألف وحدة بإجمالي تكلفة 42 مليار جنيه، كما قامت الوزارة بالانتهاء من 85 ألف وحدة "إسكان استثماري" تابع للمدن العمرانية الجديدة بتكلفة بلغت 200 مليار جنيه، وإنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بشمال وجنوب سيناء بتكلفة 2 مليار و600 ألف جنيه.

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