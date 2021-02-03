اجتماع طارئ لوكيل «تعليم القليوبية» مع مديرى الإدارات والوكلاء

عقدت سماح إبراهيم وكيل المديرية بتعليم القليوبية، اجتماعا، مع مديرى الإدارات التعليمية والوكلاء عبر تقنية الفيديوكونفرانس الافتراضي بحضور جميع مديرى عموم الإدارات بالديوان.وفي بداية الاجتماع رحبت بمديري الإدارات والوكلاء، واستهلت كلامها بضرورة الاهتمام بالتدريبات التكنولوجية التي تهدف لتنمية مهارات المعلمين مما ينعكس آثره على الطالب.وأكدت على ضرورة التحول نحو الإدارة الإلكترونية في مؤسسات التعليم وتفعيل الميكنة الإلكترونية في جميع مهام وأنشطة المؤسسة الإدارية، بالاعتماد على جميع تقنيات المعلومات الضرورية؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة وهي تقليل استخدام الورق وتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين والإنجاز السريع والدقيق للمهام وتوفير قاعدة بيانات لكل المدارس وربطها بالإدارات والمديرية.كما أكدت على ضرورة توفير بنية شبكية تحتية قوية وسريعة وآمنة داخل المدارس وتوفير كوادر بشرية مدربين على استخدام التقنيات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا لمساعدة الطلاب أيام الأمتحانات وتسهيل الاتصال بالمنصات التعليمية ورفع مستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية.وناقشت مديري الإدارات والوكلاء في ضرورة التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة داخل مدارس القليوبية وضرورة التأكيد على الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة داخل المدارس والإدارات التعليمية.وشددت على ضرورة التخلص من الرواكد الحديدية والخشبية بالطرق القانونية.واختتمت الاجتماع، برفضها التعامل بالطريقة الديكتاتورية وتؤمن بالمشورة والعمل بروح الجماعة وسط أجواء من الثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن مكتبها مفتوح أمام الجميع وفي أى وقت لتلقي الشكاوى والتشاور للوصول لحل لجميع العقبات، كما أكدت علي استمرار مبادرة وطني في قلبي.