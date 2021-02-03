وزيرة الصحة: نجاح مونديال اليد أظهر قوة مصر في التغلب على التحديات

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بجهود الدولة المصرية في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال (2021)، والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير.جاء ذلك بحضور اللجنة الطبية من وزارة الصحة والسكان المُشرفة على تطبيق خطة التأمين الطبي للبطولة، برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، وعضوية كل من الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور إبراهيم حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.وهنأت وزيرة الصحة والسكان- خلال كلمتها- الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على نجاح مصر المُشرف في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، في وقت يشهد فيه العالم أجمع تحديًا كبيرًا وهو مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذا النجاح فخر لمصر، حيث أظهر مدى قوة الدولة المصرية ومؤسساتها في التغلب على أي تحديات.وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن العاملين بالقطاع الصحي لم يألوا أي جهد في تقديم الدعم الكامل لوزارة الشباب والرياضة لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير من خلال وضع وتنفيذ خطة على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية والوقائية والتوعوية للوفود المشاركة في البطولة من 32 دولة بالعالم، مشيرة إلى الدعم الكبير التي قدمته وزارة الشباب والرياضة لنجاح خطة التأمين الطبي للبطولة والاستجابة السريعة لأي متطلبات وفقًا لمستجدات الأوضاع.وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة أصبح لديها خبرات في التأمين الطبي للأنشطة الكبرى تم اكتسابها من خلال وضع وتنفيذ خطط التأمين الطبي لعدد من الفعاليات الكبرى والدولية على مدار الفترة الماضية، منها بطولة كأس الأمم الإفريقية، لافتة إلى أهمية إقامة الأنشطة والبطولات الرياضية باعتبار الرياضة متنفسًا هامًا في حياة البشر كما تعد من أساسيات الاهتمام بالصحة، مؤكدة حرص الوزارة على الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية خلال الفترة القادمة.