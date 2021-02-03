اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

نشب حريق ضخم في شقة سكنية في المجاورة الرابعة بحي اول في دمياط الجديدة، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الشقة وتصاعد الأدخنة منها.تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم اخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وإنقاذ الأطفال، كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.