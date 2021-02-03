الرئيس التونسي يؤكد تمسكه بموقفه من التعديل الوزاري

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاربعاء، على موقفه من التعديل الوزاري ورفضه لخرق الدستور، وفق لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وظهر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الثلاثاء، يجوب شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس في جولة غير معلنة مسبقا.والتقى قيس سعيد الذي رافقته حراسة مشددة، عددا من التونسيين وسُمعت أصواتهم وهم يعلنون تذمرهم من أداء البرلمان.وخلال الجولة القصيرة هتفت أعداد غفيرة من التونسيين "الشعب يريد حل البرلمان"، بينما عبر عدد آخر من المتجمهرين حول الرئيس عن مساندتهم له، مطالبين بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.واستمع الرئيس التونسي إلى مشاغل عدد من المواطنين، ليتوجه بعد ذلك إلى مقر وزارة الداخلية الموجود بالشارع الرئيسي، وفق ما أكد بيان للرئاسة التونسية على "فيسبوك".