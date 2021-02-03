تفحم سيارة ملاكي نتيجة ماس كهربائي في الداخلة بالوادي الجديد

تفحمت منذ قليل سيارة ملاكي، بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد نتيجة ماس كهربائي وتم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية وسيارات الإسعاف لإخماد الحريق الذي تم السيطرة عليه.و تلقي اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي دون وقوع إصابات بشرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وكذلك سيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.