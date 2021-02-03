إغلاق 4 منشآت وتحرير 40 محضرا لمخالفة إجراءات كورونا بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة بنطاق الحي تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بنطاق أحياء الثغر.وتوجهت الحملة إلى (شارع رأس التين - مساكن صف الضباط، والسيد محمد كريم، والبوصيري، وفهمي الناضوري) وتم المرور على المحال التجاري، والكافتيريات، ومحلات الجزارة، وتم إعدام مواد غذائية متنوعة وذلك لسوء التخزين وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي، والتحفظ على بعض المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتم تحرير 40 محضرا متنوعا، و9 إنذار.وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 من المنشآت "3 كافيهات ومحل جزارة"، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحصيل 75 غرامة لعدم ارتداء الكمامات، وضبط 110 حالات من الإشغال التي تعوق حركة الطريق العام.وخلال الحملة شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف.شارك في الحملة ممثلين من الطب البيطري، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعي، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي.