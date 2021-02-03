وزير الإسكان للنواب: نخصص يومين شهريًا لحل مشاكل دوائركم

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في إلقاء بيان وزارته وما تحقق من إنجازات ومجهودات وفقًا لما ورد في برنامج الحكومة، التي نالت ثقة البرلمان من قبل.وأكد الوزير، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع مجلس النواب ويتم تخصيص يومين كل شهر لمقابلة النواب والعمل على حل مشاكل أهالي دوائرهم.