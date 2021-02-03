وزير الكهرباء للنواب: نحن لسنا أنبياء.. ولن ألبي أي طلب تعيين
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:34 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الاستعانة بشركة "شعاع" في قراءة العدادات بهدف دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في القطاع الكهرباء، لأن فترة وجودها مؤقتة.
وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "إننا نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع لا تحتاج لقراءة، لذلك كانت الاستعانة بهم لمدة بسيطة".
وأضاف الوزير: "لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل، كون عدد العاملين في قطاع الكهرباء أكثر من المطلوب".
وأكد وزير الكهرباء، أن أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة.
وجدد التأكيد على أنه يستجيب لأي طلب من شأنه تحسين الخدمة، مشيرا إلى أنه لن يلبي أي طلبات بشأن التعيينات.
وقال: "أي خلل في أي مكان نتعامل معه، نحن لسنا أنبياء، ومستعدون لمحاسبة أي فساد وإصلاحه، ومهما كان من قام بهذا الخلل سيتم محاسبته".
وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "إننا نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع لا تحتاج لقراءة، لذلك كانت الاستعانة بهم لمدة بسيطة".
وأضاف الوزير: "لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل، كون عدد العاملين في قطاع الكهرباء أكثر من المطلوب".
وأكد وزير الكهرباء، أن أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة.
وجدد التأكيد على أنه يستجيب لأي طلب من شأنه تحسين الخدمة، مشيرا إلى أنه لن يلبي أي طلبات بشأن التعيينات.
وقال: "أي خلل في أي مكان نتعامل معه، نحن لسنا أنبياء، ومستعدون لمحاسبة أي فساد وإصلاحه، ومهما كان من قام بهذا الخلل سيتم محاسبته".