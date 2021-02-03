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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الكهرباء للنواب: نحن لسنا أنبياء.. ولن ألبي أي طلب تعيين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:34 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الاستعانة بشركة "شعاع" في قراءة العدادات بهدف دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في القطاع الكهرباء، لأن فترة وجودها مؤقتة.

وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "إننا نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع لا تحتاج لقراءة، لذلك كانت الاستعانة بهم لمدة بسيطة".

وأضاف الوزير: "لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل، كون عدد العاملين في قطاع الكهرباء أكثر من المطلوب".

وأكد وزير الكهرباء، أن أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة.

وجدد التأكيد على أنه يستجيب لأي طلب من شأنه تحسين الخدمة، مشيرا إلى أنه لن يلبي أي طلبات بشأن التعيينات.

وقال: "أي خلل في أي مكان نتعامل معه، نحن لسنا أنبياء، ومستعدون لمحاسبة أي فساد وإصلاحه، ومهما كان من قام بهذا الخلل سيتم محاسبته".

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