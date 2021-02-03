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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 60% زيادة في السياحة الوافدة لمصر قبل جائحة كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:33 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع السياحة شهد تحسنًا مطردًا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة قبل جائحة كورونا، بعد أن ارتفع عدد السائحين لـ 13.026 مليون سائح بنهاية عام 2019 مقابل 5.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة ارتفاع تقارب 60%.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن العدد الأكبر من السياحة الوافدة لمصر تأتى من دول القارة الأوروبية بعدد 8.3 مليون سائح خلال عام 2019، وجاءت في المرتبة التالية العرب بعدد 3.1 مليون سائح، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 548 ألف سائح.

أما عن توزيع السائحين طبقًا لطريقة الوصول، تصدرت الرحلات الجوية بنسبة 87% من إجمالى السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2019، يليها الرحلات البرية بنسبة 11.2%، ثم بحرًا 1.8%.

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