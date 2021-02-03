جبالي يحيل بيان وزير الكهرباء للجان المتخصصة

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إلى اللجان النوعية المتخصصة.وقال جبالي: "على اللجان دراسة ما جاء في البيان والتحقق مما ورد فيه طبقا لما جاء ببرنامج الحكومة، والتي نالت ثقة مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول من عمر مجلس النواب".وأضاف: "على اللجان أن تعد تقريرا للعرض على هيئة المكتب بشأن هذا البيان".ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن محدودو الدخل "في عين الحكومة" ونعمل من أجله، ولكن لابد من الموازنة بين الصالح العام والصالح الخاص.