المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ينعقد لتسمية الترشيحات الداخلية

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثون للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها الترشيحات الأفريقية في النظام الدولي، وكذلك انتخابات وتعيينات قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي.وناقش المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات والإعلانات الصادرة عن المؤتمرات السابقة مع التوصيات المناسبة للنظر فيها من قبل رؤساء الجمعية العمومية للدول، والمقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 7 فبراير الجاري.وبحث المجلس التنفيذي، التقارير والتحديثات الصادرة عن اللجان الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي واللجان الوزارية المخصصة بشأن مقياس التقييم والمساهمات ولجنة الخمسة عشر وزيرًا للمالية؛ والترشيحات الأفريقية في النظام الدولي.ومن المقرر أن يشهد اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد اليوم وغدًا، انتخاب وتعيين ستة مفوضين من الاتحاد الأفريقي، وأربعة قضاة في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وستة أعضاء من اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته، والأعضاء الستة في المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، ورئيس واحد للجامعة الأفريقية.ومن المقرر أيضًا اجتماع وزراء الخارجية والعلاقات الخارجية والوزراء أو السلطات الأخرى المعينة في جلسة مغلقة للتداول بشأن البنود المختلفة المدرجة في جدول أعمالهم، بما في ذلك النظر في تقرير لجنة الممثلين الدائمين؛ التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته للفترة من يناير إلى ديسمبر 2020؛ والنظر في التقرير الخاص باستجابة الاتحاد الأفريقي لوباء (كوفيد-19) في أفريقيا؛ والنظر في التقرير المرحلي عن تفعيل مركز التميز في السوق الشاملة الأفريقية؛ وتقرير الاجتماع التنسيقي الثاني لمنتصف العام، الذي عقد في 22 أكتوبر 2020، وكذلك انتخابات وتعيينات قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي.